Nuovo stabilimento Rigamonti Non sarà a Montagna piano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildellanon si farà più nel sito individuato anni fa nel Comune diin Valtellina, nei pressi cioè della fine della tangenziale di Sondrio, vicinissimo all’ormai prossimo cantiere necessario per la realizzazione della tanto contestata rotonda del Trippi, opera olimpica che malgrado i mugugni e le proteste dell’ultimo periodo pare verrà realizzata come da cronoprogramma entro il 2026. A confermarci il cambio di direzione della, dovuto all’impossibilità di costruire la nuova struttura pensata ormai da molti anni, è Claudio Palladi, amministratore delegato di. "Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che non ci sono più le condizioni per costruire in quell’area, già individuata da 4 anni, il...

MODENA, 09/11/2023 – Azienda nata nel 1925, EcoWater Systems si occupa della produzione di sistemi per il trattamento dell’acqua, come addolcitori e ... (sbircialanotizia)

La Rigamonti non costruirà più il nuovo stabilimento a Montagna in Valtellina a causa delle mancate autorizzazioni. L'azienda cercherà altre aree per realizzare la struttura, ma l'organico non sarà in ...Telefonata di presentazione: nVent Electric segna un quarto trimestre da record con prospettive in settori verticali ad alta crescita ...Alla Raspini, l'azienda di salumeria con sede a Scalenghe (Torino), le nuove idee di sviluppo, novità e miglioramento le propongono (anche) i dipendenti. (ANSA) ...