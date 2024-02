Nuova Champions League | come funziona e quanto si guadagna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Unapiù ricca e invasiva, con un numero maggiore di partite e che nelle intenzioni della Uefa dovrebbe allontanare il rischio di una scissione con la Superlega venendo incontro alle necessità dei club. Dal prossimo mese di settembre la competizione più importante del calcio europeo entra nel futuro e lo fa con un format allargato frutto di anni di trattative con la ECA (l'associazione dei club). Si comincia con un ciclo triennale fino al 2027, poi si vedrà. Partiranno in 36 squadre al posto delle attuali 32 con accesso dai campionati nazionali (25 direttamente), dai playoff (7) e dalle altre coppe europee perché ci saranno wild card per la detentrice, per chi ha vinto l'Europanella stagione precedente e anche 2 slot assegnati attraverso il ranking Uefa. Spariscono i gironi eliminatori, si ...