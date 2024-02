Nuoto | Mondiali fondo 5 km donne | oro Van Rouwendaal | 7^ Gabbrielleschi

Dopo le prime due vittorie contro Gran Bretagna e Romania, tornerà in acqua domani, giovedì 8 febbraio, il Setterosa: ai Mondiali 2024 di pallanuoto ... (oasport)

LIVE Nuoto di fondo - 5 km Mondiali 2024 in DIRETTA : bis Van Rouwendaal - Gabbrielleschi settima! Alle 11.00 Paltrinieri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 9.36: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento Alle ... (oasport)