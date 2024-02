Nuoto | Mondiali 2024 | le favorite gara per gara | Pilato e Quadarella | le migliori carte azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dall’11 al 18 febbraio ilin corsia monopolizzerà la scena nella rassegna iridata degli sport acquatici a Doha (Qatar). Uno slot temporale anomalo nel percorso che porterà alle Olimpiadi di Parigie non è un caso che le defezioni siano numerose proprio nell’ottica di una preparazione che ha delle priorità. Andiamo quindi a definire il quadro dellenelle singole gare riservate alle donne. STILE LIBERO – La campionesse del mondo in carica Sarah Sjoestroem ha risposto presente e non si non può non considerarla favorita per il suo 13° oro iridato di una carriera incredibile. Possibile sfidante l’australiana Shayna Jack. Nellaregina l’aussie Mollie O’Callaghan non ci sarà e quindi chance per la nuotatrice di Hong Kong, Siobhan Haughey, che dovrebbe far saltare il banco. Nei 200 ...