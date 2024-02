Nuoto in acque libere Mondiali Doha 2024 | 5km femminile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Proseguono le gare delinaididicon la 5 km. Le due azzurre Giulia Gabbrielleschi, due volte bronzo iridato a Budapest 2022, e Barbara Pozzobon cercheranno di tenere testa al gruppo delle migliori e puntare ad un piazzamento di rilievo. Si prevede grande battaglia: chi vincerà l’oro e chi salirà sul podio? L’appuntamento è alle ore 8.30 italiane di mercoledì 7 febbraio nel Porto di, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire inla 5 kmdiindeidi. SEGUI IL LIVE TUTTI I ...

Oggi, mercoledì 7 febbraio, l'Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della due 5 km di nuoto di fondo, che metteranno le medaglie di questi Mondiali 2024 delle acque libere e sicuramente regaleranno non ...Diretta Mondiali nuoto 2024 Doha streaming video Rai: orario, programma e italiani in gara mercoledì 7 febbraio. Ci sono Paltrinieri e Settebello.Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di nuoto artistico di scena all’Aspire ...servita come ‘allenamento’ e a decretare l’ordine di discesa in acqua, ...