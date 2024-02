Nuoto di fondo | Mondiali Doha 2024 | Van Rouwendaal | oro e doppietta nella 5km Gabbrielleschi è 7° | Pozzobon 15°

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Niente medaglie per l’Italia5km femminile didial porto di, sede dei. Giuliachiude al settimo posto, mentre Barbaraè quindicesima in una gara che ha visto trionfare ancora una volta l’olandese Sharon Van, già vincitrice della 10km. Argento per l’australiana Chelsea Gubecka, mentre la brasiliana Ana Marcela Cunha completa il podio. Alle loro spalle Maria De Valdes. Dopo la vittoria10km, l’olandese prende l’iniziativa e detta l’andatura in avvio di gara. La concorrenza però è agguerrita: Gubecka e Grimes reagiscono subito all’azione della campionessa olimpica della 10km di Rio.lotta per restare nel gruppo ...