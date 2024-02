Nuoto di fondo | Mondiali Doha 2024 | Acerenza di bronzo nella 5km | Paltrinieri chiude quinto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Domenicoè medaglia di5km didiaidi. Sulle acque qatariote arriva la terza medaglia per la Nazionale italiana in questa rassegna iridata concheal terzo posto dietro al duo francese formato da Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. SoloGregorio, rimasto imbottigliatobaraonda finale: l’azzurro si è dovuto anche fermare e di fatto ha smesso di nuotare perché nell’imbuto è entrato a contatto con altri nuotatori. TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DELIN ACQUE LIBERE: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ...

Domenico Acerenza è medaglia di bronzo nella 5 chilometri di fondo ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Chiude quinto Gregorio Paltrinieri dopo essere stato a lungo in testa alla gara. Oro al ...MONDIALI 2024 - Splendido Mimmo Acerenza! L'Azzurro si mette al collo il bronzo della 5 km maschile a Doha. Greg Paltrinieri dominante, ma solo 5° al traguardo.