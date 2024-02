Nuoto di fondo | Acerenza bronzo nella 5 km ai Mondiali Paltrinieri beffato dai francesi in uno sprint caotico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E’ arrivata la prima medaglia per l’Italia deldiaidi Doha (Qatar). La 5 km maschile ha riservato a Domenicoun, confermando quanto era accaduto a Fukuoka l’anno scorso su questa distanza. E’ la giornata della Francia, con Logan Fontaine (primo oro individuale in carriera) a prendersi il metallo più pregiato in 51:29.30 a precedere il connazionale Marc-Antoine Olivier (argento come10 km a Doha) di 0.3 edi 0.7. Unoserrato nel quale a rimetterci è stato Gregorio. Greg ha gareggiato nel suo solito modo, nuotando nelle prime posizioni e tirando il gruppo prima in compagnia del tedesco Florian Wellbrock e poi dell’ungherese Kristóf Rasovszky. Il piano tattico del ...