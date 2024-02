Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | Cerruti-Ruggiero in finale nel duo libero femminile

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lindae Lucreziastaccano il pass per ladel duodiaidi. Obiettivo raggiunto per le due azzurre con un percorso netto senza basemark e un punteggio totale di 231.1168 (con impressione artistica di 84.6500 e un’esecuzione di 146.4668), che vale l’ottavo punteggio di qualificazione. Nel preliminare in testa c’è la coppia cinese composta da Liuyi e Qiany Wang con 250.8438 (91.6500 159.1938), davanti alle olandesi Bregje e Noortje De Brouwer che ricevono il punteggio di 244.2439 (87.6500 – 156.5939). Terzo posto per le britanniche Kate Shortman e Isabelle Thorpe (237.1042; 86.8000 – 150.3042), che precedono le spagnole Alisa Ozhogina e Iris Tio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.45 Buongiorno amici di OA Sport. Gli aggiornamenti della DIRETTA inizieranno per il gruppo A dei ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Quinte le tedesche Bleyer e Rovner in 186.8874. momento dell’Uzbekistan con Diana Onkes e Ziyodakhon ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Primo posto per la Spagna , che supera il Canada con un’ottima routine. 236.9958 con le iberiche che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Ottavo posto per Israele, in 227.7439. Vanno dietro all’Italia, ma arrivano anche loro in finale . ... (oasport)

Terza medaglia dell'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Doha: bronzo nella 5 km di fondo per Domenico Acerenza, preceduto al traguardo dai francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. Quinto pos ...Come un party in discoteca. Una festa per il compleanno di Roberta Farinelli, tecnico responsabile degli esercizi di squadra. Il team technical azzurro è quinto con un’ottima routine che guadagna 260.Sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti quella che affronteremo oggi per i mondiali degli sport acquatici 2024. Sono tanti gli ...