Nuoto artistico | Minisini campione incontentabile | “Ho capito che devo lavorare ancora tanto Quasi non ci speravo nella medaglia”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Giorgioha regalato all’Italia la primad’oro ai Mondiali degli sport acquatici a Doha. Semplicemente straordinario il romano, che si è imposto nel singolo libero con il punteggio complessivo di 211.8647 (33.85 per le difficoltà, 82.7 per l’impressione artistica, 129.1647 per l’esecuzione). Una prestazione sontuosa dell’azzurro, che ha incantato sulle noti di Hallelujah, riproponendo il suo storico programma libero. Nessuno è riuscito a battere Giorgio con l’argento dello spagnolo Dennis Gonzales Boneu e il bronzo del colombiano Gustavo Sanchez. Si è fermato solamente al quarto posto quello che era il principale favorito all’inizio, il cinese Yanh Schuncheng, che aveva vinto il tecnico. Le parole di Giorgiodopo aver conquistato lad’oro: “Sono felice per la vittoria, per aver ...