Nuoto artistico | magico Giorgio Minisini! Dispensa classe ed è campione del mondo nel libero!

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Minisini ha firmato un’impresa mastodontica nelle acque di Doha (Qatar), dove si è laureatodelnel singolo libero. Il fuoriitaliano ha confezionato un numero di rara bellezza sulle note di Alleluia di Bocelli, illuminando la scena con una prova decisamente solida e concreta, anche se inficiata da un base mark rimediato sull’elemento conclusivo della routine. Il romano ha potuto fare festa dopo l’argento messo al collo nel singolo tecnico e ha fatto risuonare le note dell’Inno di Mameli, ribadendo la suasconfinata da autentico pioniere delMinisini ha regalato la prima medaglia d’oro all’Italia in questa rassegna iridata (per il momento si sono assegnati titoli soltanto nel ...

Giorgio Minisini porta in alto i colori azzurri e trionfa ai Mondiali di nuoto artistico a Doha. Il 27enne romano ottiene la medaglia d'oro, la prima a livello individuale ...NUOTO ARTISTICO, MONDIALI 2024 - Giorgio Minisini arricchisce ancora una volta il medagliere dell'Italia. Il 27enne azzurro sale sul podio nella finale del solo ...L'Italia ha chiuso all'ottavo posto i preliminari della routine libera del duo femminile dei Mondiali 2024 di nuoto artistico, in corso a Doha, in Qatar: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno così c ...