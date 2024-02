Nuoto artistico | Linda Cerruti | “Soddisfatte della routine”; Lucrezia Ruggiero | “Sappiamo cosa modificare per la finale”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Italia ha chiuso all’ottavo posto i preliminarilibera del duo femminile dei Mondiali 2024 di, in corso a Doha, in Qatar:hanno così conquistato un posto nell’ultimo atto di domani, che assegnerà anche tre pass olimpici. Ai microfoni di Rai Sport le impressioni a caldo delle azzurre.: “Siamo moltonostraperché è stato un mese impegnativo, ci siamo allenate meno del solito a causa di un mio infortunio e praticamente abbiamo ripreso insieme tre settimane fa. Contente di quello che abbiamo fatto oggi, ma non ci accontentiamo: vogliamo di più e da questo doppio, ...

Primo posto per la Spagna , che supera il Canada con un'ottima routine. 236.9958 con le iberiche che ...

Ottavo posto per Israele, in 227.7439. Vanno dietro all'Italia, ma arrivano anche loro in finale .

"Fredde e in controllo". E' questo il motto di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero prima di ogni routine. Hanno ragione da vendere perché affrontare le "forche caudine" del nuovo sistema di punteggio de ...Terza medaglia dell'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Doha: bronzo nella 5 km di fondo per Domenico Acerenza, preceduto al traguardo dai francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. Quinto pos ...