Nuoto artistico | Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero approdano alla Finale del duo libero a Doha

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Fredde e in controllo“. E’ questo il motto diprima di ogni routine. Hanno ragione da vendere perché affrontare le “forche caudine” del nuovo sistema di punteggio delrichiede una forza nervosa notevole. Missione compiuta per le azzurre perché la qualificazionemondiale del duoè stata centrata e domani alle 12.00 italiane si vorrà massimizzare il tutto. Le due nostre portacolori hanno rispettato il grado di difficoltà di 42.6000 dell’esercizio, il cui tema era “Angels and Demons”, ottenendo 84.6500 nell’impressione artistica e 146.4668 nell’esecuzione. In una disciplina in cui si va verso una ricerca spasmodica dei coefficienti di difficoltà e non dell’aspetto ...