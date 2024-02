Non solo canzoni | ironia | leggerezza | intelligenza È Mengoni il mattatore di Sanremo

Milano, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Il gorgonzola del futuro non sarà per forza blu. Potrà virare verso il bianco o il giallo-verde, addirittura ... (iltempo)

Milano, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Il gorgonzola del futuro non sarà per forza blu. Potrà virare verso il bianco o il giallo-verde, addirittura ... (ilgiornaleditalia)

Invece la protesta dilaga. Non solo, ma si tratta di un incendio che nasce dal basso, senza capi né intermediari. Che taglia fuori le tradizionali organizzazioni agricole e i partiti (anche se alcuni ...Che sia opportuno per motivi “di sicurezza”, è assurdo: non vedo possibili movimenti savoiardi di popolo all’orizzonte. Che sia comunque giustificabile, è profondamente cretino solo il pensarlo: del ...«È una cosa seria, lezioni universitarie. Un incarico a cui tengo moltissimo, perché dalla formazione nascono non solo le classi dirigenti ma nascono anche le idee. Ho cercato di coinvolgere ...