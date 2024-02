Non mi sento in colpa per i migranti morti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Intervenendo sul 22enne originario della Guinea, morto suicida nel Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria, Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, pone la sua autorevole candidatura come presidente e fondatore di una futura Internazionale dell’accoglienza, dopo che i suoi antenati politici parteciparono per decenni ad un’altra e ben più sinistra Internazionale: quella comunista. A tale scopo, intervenendo lunedì scorso ad Omnibus, in onda su La7, il consorte di Nunzia De Girolamo (quest’ultima passata da una cultura politica liberale a condurre un programma su Rai3 molto in sintonia con il marito: Avanti popolo) ha impartito ai telespettatori sintonizzati la sua esaltante lezioncina di buonismo un tanto al chilo: “Intanto – ha esordito Boccia – abbiamo sulla coscienza di tutti noi la vita di questo giovane migrante. Sentire quella parole – ha aggiunto, ...