Non hanno contatti col mondo esterno | ma affittano le stanze del convento su Airbnb | il curioso caso delle suore di clausura di Siviglia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Non possono averecon il, ma possono affittare ledelsu. Questo è ildidelClarisse di Santa Maria de Jesus di, in Spagna. Le vocazioni sono in calo, così come le donazioni, quindi le sorelle spinte dalle autorità ecclesiastiche si sono “inventate” imprenditrici per poter sopravvivere.diaperto ai turisti Suor Ines, la sorella custode, è l’unica autorizzata ad avere rapporti con i turisti che bussano alle porte delcinquecentesco. ...