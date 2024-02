“Non è vero che” Le toghe rosse vanno all' assalto del governo sul caso Salis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Suldi Ilaria, detenuta in Ungheria, si consuma un nuovo scontro tra lee il. A parlare nel corso della puntata del 7 febbraio di Omnibus, su La7, è il presidente dell'associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia: “Non si tratta di dire ai magistrati ungheresi assolvete o scarcerate, ma sulle condizioni carcerarie è compito dell'esecutivo, non c'entra nulla l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Non èche anche da noi capita che imputati vengano portati incatenati ai polsi e ai piedi. È capitato 40 anni fa e non in quel modo, non davanti a un giudice, da noi si sta davanti al giudice in libertà. Questo non c'entra nulla con autonomia e indipendenza, sono norme penitenziarie. Invito a non richiamare autonomia e indipendenza per farsi schermo”. ...