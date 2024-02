Non è da maschio | la campagna contro gli stereotipi di genere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un'ingegnera e prima donna italiana ad aver guidato una spedizione internazionale in Antartide; una pilota automobilistica, oggi impegnata a correre con le macchine da rally nei campionati europei e italiani; la prima vigile del fuoco della storia della caserma di Sesto San Giovannie del Comando provinciale di Catania; ma anche un ostetrico e un pluri-campione mondiale ed europeo di nuoto sincronizzato. #nonèda, ladi Inspiring Girls Italiaglidia scuola e sul lavoro, giunge alla terza edizione e amplia i propri confini, raccontando non soltanto le storie di donne che si sono affermate in lavori generalmente considerati “da”, ma anche quelle di uomini impegnati a svolgere professioni tradizionalmente ritenute “da donna”. ROLE MODEL ...