Non accettava la gravidanza Stalker in cella

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Finché i maltrattamenti li subiva solo lei, li ha sopportati per anni. Ma lale ha fatto cambiare prospettiva e per la sicurezza sia propria sia del nascituro si è convinta a chiedere aiuto. E ha fatto arrestare dai carabinieri quello che ormai era diventato l’ex fidanzato. Lei ha 27 anni, è di Pavia e da poche settimane aveva saputo di essere incinta. Ma quando l’ha detto al fidanzato, la situazione è precipitata. Lui ha 28 anni, risiede a Linarolo ed è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo con le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. "Non accettando la situazione – riferiscono i carabinieri – ha cominciato a perseguitare la ragazza, anche dopo che la vittima ha interrotto la relazione alcuni giorni fa". L’epilogo purtroppo prevedibile di una relazione iniziata nel 2021 ma già macchiata da maltrattamenti, ...