No | il logo della rana sulle confezioni del supermercato non segnala la presenza di farina di insetti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Quel simbolo, in realtà, è il marchiocertificazione Rainforest Alliance, una ong che si impegna per la conservazionebiodiversità

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Escoba nueva barre bien. Y ... (justcalcio)

Avete presente il celebre logo della Nike con la schiacciata di Michael Jordan Un simbolo diventato leggenda per la promozione dei prodotti della linea Air Jordan, legata proprio all'ex cestista dei ...Ecco a voi l'ultima MINI Cooper alimentata da un motore a combustione. Un triste addio in arrivo anche in casa MINI.Il logo della rana presente su alcuni prodotti venduti nel supermercato sta alimentando alcune fake news su piattaforme social come Tik Tok, X e Facebook ...