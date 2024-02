Nigeria-Sudafrica | semifinale Coppa d’Africa | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 18, allo stadio della pace di Bouaké, laaffronta ilnella sfida valida per ladellaper nazioni. Una gara che si prospetta molto interessante e che sarebbe stata anche tra quelle papabili per essere la possibile finale. Così non è stato, ma l’impressione è che chi vince oggi possa poi portarsi a casa il trofeo. La nazionale biancoverde infatti sembra avere le carte in regola per giocarsi tutto fino all’ultimo, ma anche la formazionena ha ampiamente dimostrato di non essersi spinta così in fondo per caso. Ecco dunque quali sono le ultime novità sullee dove vedere inil match ...