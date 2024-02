Neve chimica – Basta spaventare la gente!!!

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E dire che basterebbe cercare “” in altre lingue, eccetto l’italiano, per rendersi conto che il fenomeno di cui hanno parlato nei giorni scorsi svariate testate – meteo e giornalistiche – viene chiamato così solo nel nostro Paese. In tutti i Paesi in cui il fenomeno è noto viene chiamata “industriale”: ?nieg przemys?owy in polacco, Neige industrielle in francese, Industrieschnee in tedesco, Industrial snow in inglese. Solo noi italiani, da sempre terrorizzati da tutto ciò che viene definito chimico, abbiamo scelto di usare quella definizione,industriale evidentemente era troppo blando. Il fenomeno è noto da anni, ad esempio ne parlava Scienza In Rete già nel 2012, cercando di fare chiarezza: Nessun testo scientifico o manuale di meteorologia operativa o osservativa dà una definizione ...