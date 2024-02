Neurochirurghi addestrati come astronauti | nasce il progetto Astro-Nets

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un approccio innovativo con un preciso programma di preparazione per allenare le soft skills necessarie a reagire in situazioni di forte stress

Le professioni hanno in comune rischi elevati, stress e una competenza tecnica che deve ridurre al minimo la possibilità d'errore. Una piattaforma di simulazione con organi stampati in 3D aiuterà a pr ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...L'addestramento degli astronauti diventa un modello per la formazione dei neurochirurghi del futuro, per favorire lo sviluppo di competenze trasversali e il lavoro di squadra necessario ad affrontare ...