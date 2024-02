Netanyhau | “La guerra finirà solo con la distruzione totale di Hamas” Abu Mazen | “Usa riconoscano la Palestina”

Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con ... (ilsole24ore)

Per Hamas il premier israeliano vuole solo "proseguire il conflitto". Le parole di Netanyahu sono "una forma di tracotanza politica" e dimostrano la sua "intenzione di portare avanti il conflitto nell ...Roma, 7 feb. (askanews) - In una conferenza stampa a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riaffermato nuovamente la necessità di una "vittoria schiacciante" su Hamas. "Siamo ...Hamas ha presentato un piano in tre fasi per giungere alla fine della guerra con Israele. Il progetto della milizia palestinese è una risposta all’offerta di un cessate il fuoco di un mese e mezzo… Le ...