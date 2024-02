Netanyahu | ' la guerra finirà solo con la distruzione di Hamas'

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

Il piano di Hamas per un accordo con Israele prevede un cessate il fuoco di 135 giorni diviso in tre fasi . È quanto riportato nella bozza visionata ... (open.online)

"Siamo quasi vicini alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma ad un secondo massacro. Il giorno dopo la guerr ...L’evidente divergenza tra l’Amministrazione Biden e il governo Netanyahu – in particolare sulla necessità ...Johnson che l’allineamento divenne la regola, durante e dopo la “guerra dei sei giorni” ...Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Mar Rosso: sei missili Houthi contro due navi. Stallo sugli ostaggi, Hamas apre ma solo “con la fine dell’aggressione”. Israele: “Richieste impossibili” ...