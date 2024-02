Netanyahu | ho ordinato all' esercito di avanzare verso Rafah

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Ho detto a Blinken che Israele è ad un passo dalla vittoria totale". Lo ha detto il premier Benyamin Netayahu ribadendo che l'obiettivo è la "vittoria totale di Israele". Il premier ha poi annunciato di aver dato ordine all'di, nel sud della Striscia, ad un passo dall'Egitto, ed ha confermato che "solo la pressione militare agisce per la liberazione degli ostaggi. I nostri soldati non sono caduti invano".

