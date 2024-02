Netanyahu | “Hamas non sopravviverà a Gaza | avanti con l’operazione militare fino alla fine”

Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Hamas apre sul rilascio degli ostaggi, per Tel Aviv «condizioni ... (corriere)

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha respinto la proposta di cessate il fuoco formulata da Hamas e dichiarato che la “vittoria totale” a Gaza è possibile entro qualche mese."Siamo quasi vicini alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma ad un secondo massacro. Il giorno dopo la guerr ...Il premier israeliano ha affermato in conferenza stampa di non avere intenzione di cedere alle richieste di Hamas, perché questo porterebbe ad altri massacri. Poi l'annuncio: "Ho dato ordine di avanza ...