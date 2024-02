Netanyahu chiude alla tregua | «Hamas non sopravvivrà a Gaza | la vittoria totale una questione di mesi»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le notizie di mercoledì 7 febbraio sul conflitto tra Israele e, in diretta.apre sul rilascio degli ostaggi, per Tel Aviv «condizioni inaccettabili»

Per la prima volta dall’inizio del conflitto, Benjamin Netanyahu e il suo governo ammettono che le operazioni “mirate” a Gaza non sono state in ... (ilfattoquotidiano)

L'Autorità Palestinese (AP) non assumerà il potere a Gaza durante il suo mandato come primo ministro, ha detto Benjamin Netanyahu . " finché sarò Primo ... (247.libero)

Il New York Times riporta che il presidente russo, Vladimir Putin , sarebbe aperto a un cessate il fuoco in Ucraina . Un comandante delle Guardie della ... (ilsole24ore)

Tel Aviv, 7 feb. (askanews) - Dopo aver fatto tappa in Egitto e in Qatar il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, con ...