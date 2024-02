Nessun contatto La Rai smentisce i trattori all' Ariston

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La protesta degli agricoltori sul palco del Teatrodiventa un caso politico. Nelle scorse ore i rappresentanti degli agricoltori hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con Amadeus per poter prendere la parola al Teatro. Dopo qualche ora, però, è arrivata la smentita direttamente dai vertici di viale Mazzini che assicurano l'inesistenza di qualsiasi tipo dicon gli agricoltori, tanto meno un accordo. «L'ufficio stampa Raicategoricamente di aver avuto qualsiasi tipo dicon gli agricoltori. Lo fa sapere in una nota l'ufficio stampa della Rai. Intanto agricoltori e questura di Roma sono giunti a una scelta di condivisa per l'annunciata manifestazione deia Roma. Secondo quanto apprende LaPresse, dopo una trattativa ...

