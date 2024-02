Nemmeno un giocatore o un dirigente della Roma ai funerali di Losi | che figuraccia CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Davvero non è venuto nessuno?”. Sì, davvero. Al funerale di Giacomo, “Core de”, il terzo calciatore più presente nella storia del club giallorosso, non c’è andatoun, tantomeno un. Solo una corona di fiori, un drappo e qualche Under 18. “Una”, la definisce il Corriere dello Sport, “imbarazzante”. “Eppure – scrive Repubblica – le figure dirigenziali a Trigoria non mancano. Dal presidente Dan Friedkin, il vicepresidente Ryan Friedkin, la Ceo Lina Souloukou o il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo. Tutti assenti, compresi i calciatori nonostante il giorno di riposo concesso da mister De Rossi. Dal club si sono affrettati a spiegare come questo sia un momento di passaggio e intenso ...