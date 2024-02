Nel mirino le mogli dei calciatori | rivelazione di Marotta | Inter | il piano per un super-mercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Siamo cercati e ricercati da tanti giocatori”. Esordisce così a Dazn, a chiare lette, l'a.d. dell'Giuseppe, quando spiega come è riuscito a prendere i parametri zero (Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, ecc…) che poi stanno facendo la differenza. Il prossimo colpo è quello di Piotr Zielinski: "Ho comunicato a De Laurentiis che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme — ha detto — poi se tutto andrà in porto lo tessereremo e lo annunceremo”. Mentre sui continui arrivi la motivazione è semplice: "Milano rappresenta anche un'attrazione per le compagne dei”. Mentre i parametri zero “nascono dall'area tecnica che monitorano i giocatori svincolati e poi si cerca di contattarli o negoziare – ha proseguito l'a.d. —. Quando si rappresenta l'è più facile negoziare. Oggi è molto più ...