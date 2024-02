Negramaro | il concerto a sorpresa sul lungomare di Sanremo – Video

“Devo dirvi che è stato stupendo. Eravamo al centro di noi stessi”, così Giuliano Sangiorgi ha commentato la prima serata alla 74esima edizione del Festival ...Riferendosi ai Negramaro su Domani, qualche anno fa, Antonella Lattanzi aveva scritto che Giuliano Sangiorgi «ha qualcosa che non può non colpirti. Lo incontri per strada, in un bar, a una festa, o a ...Sanremo Festival host and artistic director Amadeus (L) with Italian singer Marco Mengoni (R) during a press conference at the 74th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 06 February 2024. The ...