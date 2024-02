NBA | risultati della notte 7 febbraio | Phoenix supera Milwaukee | Utah batte OKC e cade anche Minnesota

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sono sette le partite di unaNBA che ha visto il cambio in vetta alla Western Conference. Senza giocare i Los Angeles Clippers sono passati in testa alla classifica, sfruttando le sconfitte degli Oklahoma City Thunder e deiTimberwolves. OKC ha ceduto in casa degliJazz di Simone Fontecchio, che sono al loro secondo successo consecutivo. Finisce 124-117 con un Lauri Markkanen, protagonista assoluto nel parziale di 16-0 che ribalta il match, chiudendo con 33 punti e 11 rimbalzi. Per Fontecchio partita difficile in attacco con solo due punti a referto, ma 6 rimbalzi e 3 assist in 25 minuti di impiego.OKC e lo fa, con i T’Wolves che subiscono una clamorosa rimonta da parte dei Chicago Bulls, che rientrano dal -23 e vincono dopo un tempo ...