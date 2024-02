Nba | Phoenix batte Milwaukee Sconfitte per Timberwolves e Thunder

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Seconda vittoria consecutiva per iSuns che superano 114-106 iBucks, condannati al contrario al secondo ko in fila. La risalita ad ovest dei padroni di casa al Footprint Center è guidata dal solito Devin Booker, autore di una prestazione da 32 punti con 12/21 dal campo, mentre Kevin Durant si regala una serata in doppia doppia con 28 punti e 10 rimbalzi insieme a Bradley Beal (25+10) e Jusuf Nurkic (10+10). Ai Bucks – privi di Damian Lillard e con Khris Middleton infortunato dopo 8 minuti alla caviglia – non basta Giannis Antetokounmpo, che chiude con 34 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.a sorpresa per i Minnesotae gli Oklahoma City. I T’Wolves chiudono all’intervallo sul +22, ma i Chicago Bulls riescono a rimontare e a forzare l’overtime. Trentatré ...