NBA 2023 2024 | trade per Fontecchio | lascia gli Utah Jazz e raggiunge Gallinari ai Pistons

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Era nell’aria da qualche ora una possibileriguardante Simonee a quasi 24 ore dalla NBADeadline si è materializzata. L’ala della Nazionale italianaglidopo un anno e mezzo e si trasferisce ai Detroit, dove troverà l’altro azzurro Danilo. Ihanno acquisitoin cambio di una scelta di secondo giro, Kevin Knox e i diritti su un altro giocatore che conosciamo bene da queste parti, ovvero Gabriele Procida, secondo quanto riportato da Espn. Simone, che ormai da tempo partiva in quintetto a Salt Lake City,una squadra che è in piena lotta per un posto ai play-off nella Western Conference per Detroit, invece ultimissima ...