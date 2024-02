NBA 2023 2024 | Embiid si opera | ma Philly è ancora in ansia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In mattina è arrivata la notizia, la stella dei Philadelfia 76ers Joelsi èto, dopo aver riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Per il centro di Nick Nurse, head coach della squadra della città dell’amore fraterno, i tempi di recupero sonoincerti, perché verrà rivalutato tra quattro settimane. La sua stagione fino ad ora sta regalando numeri sensazionali, con circa 35 punti di media, 11 rimbalzi e poco più di 5 assist. Queste favolose cifre potrebbero non regalare nuovamente il premio di MVP al numero 21, poiché per riconquistare il trofeo deve giocare un minimo di 65 partite di regular season, e questo infortunio potrebbe creare più di qualche grattacapo, non solo a livello personale, per quanto riguarda i riconoscimenti stagionali, ma anche per la franchigia, che può vedere le sue chance ...