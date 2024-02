Nazionale di San Marino Benedettini e Simoncini ai saluti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Stesso ruolo e stesso giorno in cui decidono di dire addio alla. Sancosì, in un colpo solo, perde due numeri uno. Si tratta di Aldo Juniored Eliache ieri, via social, hanno annunciato entrambi di non mettersi più addosso, da qui in avanti, la maglia della propria. Trentasette annie 64 presenze per lui nellamaggiore, più una decina a livello ’under’. "Una decisione presa serenamente – scrive – consapevole di aver sempre fatto e dato il massimo per difendere i colori del mio paese nel modo migliore. Elencare tutte le persone che vorrei ringraziare non è possibile". "Mi sono divertito – scrive– come un bambino in un parco divertimenti. Non mi dimenticherò mai tutte le ...