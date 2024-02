Naufragio di Cutro | condannato a 20 anni di carcere uno degli scafisti Nello schianto sulle coste morirono 94 migranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Vent’die tre milioni di euro di multa, 900mila euro in più di quelli che aveva chiesto la Procura di Crotone. Mentre, a distanza di quasi un anno, si attende ancora di capire se ci sono state anomalie nella catena dei soccorsi gestita dalla guardia di finanza, dalla guardia costiera e da Frontex, la giustizia italiana condanna unodel caicco Summer love che si schiantò il 26 febbraio 2023 a Steccato di, in una secca a un chilometro dalla costa calabrese, provocando la morte di 94. Per il 29enne turco Gun Ufuk il processo, celebrato con il rito abbreviato, si è già concluso. La sentenza del gup di Crotone Elisa Marchetto è arrivata oggi pomeriggio. Il giudice per le udienze preliminari ha accolto l’impianto accusatorio del pm Pasquale Festa ed ...