Nasce IT-EX con Fondazione Fiera Milano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)IT-EX prima associazione delle fiere internazionali italiane Oltre 40 miliardi di euro di business generato, 700mila visitatori dall’estero, 27mila aziende espositrici Supporto all’internazionalizzazione e promozione del sistema fieristico italiano tra gli obiettivi dell’Associazione, promossa dainsieme ai principali attori del settore Il Presidente Antonio Intiglietta: “L’Associazione si pone l’obiettivo, ormai non più rimandabile, di far comprendere quanto le fiere internazionali siano l’asset fondamentale per le imprese e deve assumere un ruolo centrale nella definizione di una strategia di sviluppo e di politica industriale in uno scenario mondiale complesso e mutevole” È stato firmato questa mattina l’atto costitutivo che decreta la nascita di IT-EX, la nuova associazione delle ...