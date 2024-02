Napoli | la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La tanto attesadiDe, che è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala Il presidente ha deciso di organizzare unaper questa mattina. Si tratta di una settimana molto importante per il prosieguo della stagione del. Domenica c’è il Milan, in un big match che dirà tanto sulle ambizioni Champions del club partenopeo. Come ribadito tante volte, anche dallo stesso De, la top four deve essere l’obiettivo del. Per ora, complici gli stop frequenti delle altre concorrenti, è ancora a portata di mano, basti pensare che gli azzurri distano solo quattro punti dall’Atalanta quarta. Una vittoria a Milano, a San Siro, potrebbe poi dare quella ...