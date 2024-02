Napoli | De Laurentiis | “Il mio errore è stato non trattenere Spalletti”

Aurelio De Laurentiis , intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa, prova ancora amarezza per l’uscita dalla Champions League del Napoli lo ... (inter-news)

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici."Era la fine di dicembre, dopo la sconfitta di Monza. Vi dissi che la colpa di tutto quello che sta succedendo è mia e… Leggi ...(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Sono assolutamente d'accordo nel fare la Premier italiana, seguendo il modello che vediamo in Inghilterra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio ...