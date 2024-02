Napoli | De Laurentiis | “Ci sono squadre indebitate che non potrebbero iscriversi”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Io voglio vincere il più possibile e dare dignità alma combattiamo in un contesto che è sbagliato. Citante modifiche da fare nel calcio, noi siamo l’unica squadra italiana che ha un bilancio in attivo ma che gioca controa quasi un miliardo che nonnemmeno. Ce la mettiamo tutta ma fatturiamo il 50% di quello che fatturano Inter, Juve e Milan. Noi dobbiamo essere perfetti”. Lo ha detto il presidente delAurelio Dein una conferenza stampa organizzata a Castelvolturno, toccando diversi temi. A partire da quello legato all’addio di Spalletti dopo lo Scudetto: “Devo riconoscergli che dopo un primo anno dove gli ho fatto un cleaning di calciatori che non remavano a favore, nel ...

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Sono assolutamente d'accordo nel fare la Premier italiana, seguendo il modello che vediamo in Inghilterra". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio ...