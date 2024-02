Napoli | ADL | “Spalletti | gli arbitri | il film sullo scudetto…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno. Si tratta dell’incontro con la stampa che il numero uno del club partenopeo aveva pianificato dopo il pari interno col Monza. Di seguito le sue dichiarazioni: “Dopo la gara con i brianzoli dissi che la colpa era solo la mia. Qui siamo in una famiglia. Dopo aver vinto uno scudetto, la cultura del dubbio non è il top. Con grande lucidità c’è chi, come Chiariello, ha colto un po’ tutto quello che e’ successo. Certe cose non è sempre possibile dirle e recitarle mentre accadono. Si spera sempre in una soluzione dei problemi”. Benitez e“Io avevo fatto bene il contratto a, che aveva lo stesso contratto di Benitez. Nel mondo del calcio l’istituto giuridico dell’opzione non e’ capito bene. ...