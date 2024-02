Napoli | ADL | “Rudi Garcia…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il presidente delha parlato anche diGarcia nella conferenza stampa a Castelvolturno. Di seguito le dichiarazioni sul tecnico francese, dal suo arrivo fino all’esonero arrivato dopo la sconfitta al Maradona contro l’Empoli per 1-0: “Mi sento dire delle cose che se fossi un allenatore farei causa, visto che gli è stato dato del bollito, così come a Mazzarri. Credo Garcia che sia stato il miglior allenatore della Ligue 1 in passato, arriva alla Roma e arriva due volte secondo, con dieci vittorie consecutive all’esordio in A. Poi è stato esonerato alla terza stagione, con uno spogliatoio non facile da gestire. Nel 2017/18 ha fatto la finale di Europa League con il Marsiglia, persa con l’Atletico Madrid. Nel 2019/20 ha fatto invece la semifinale di Champions con il Lione, eliminando la Juventus. Garcia, quelle partite del ...