Nanofotonica e Intelligenza Artificiale | un connubio efficace per diagnosticare più velocemente i tumori

Con una tecnica avanzata di spettroscopia ottica e una combinazione di algoritmi diè possibile identificare cellule tumorali umane e distinguerle da quelle sane. Il promettentetecnologico ha dimostrato le potenzialità per lo sviluppo di metodologie e tecnologie diagnostiche avanzate in grado di rendere più veloce e piùla diagnosi dei. Lo studio, guidato dai ricercatori dell'Università degli Studi del Sannio e dell'Infrastruttura di Ricerca CNOS del Centro Regionale di Competenza per l'ICT, in collaborazione con il laboratorio di Modelli Immunologici Innovativi dell'Istituto Nazionale– IRCCS "Pascale", incentrato sullo sviluppo di tecnologie diagnostiche avanzate per la diagnosi di epatocarcinoma ...