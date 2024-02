Myrta Merlino assente da “Pomeriggio Cinque” | ecco perchè e chi la sostituirà

Programmi Tv, La conduttrice di “Pomeriggio 5”, Myrta Merlino ha spiazzato tutti con un annuncio sulle sue storie Instagram. Come di consuetudine, ... (tvzap)

La puntata di oggi, mercoledì 7 febbraio, di Pomeriggio 5 sarà un po' atipica. La conduttrice Myrta Merlino , infatti, non sarà presente in studio. ... (tvpertutti)

Se vi siete appena sintonizzati su Canale 5, in attesa di una nuova puntata di Pomeriggio 5, avrete sicuramente notato la grande assente del giorno: ... (donnapop)

Mercoledì 7 febbraio Myrta Merlino non sarà al timone di “Pomeriggio Cinque” , il contenitore pomeridiano di Canale 5 che lo […] (perizona)

Notizia improvvisa per i telespettatori di Canale 5. Myrta Merlino non può prendere parte alla puntata di Pomeriggio Cinque e Mediaset è subito ... (caffeinamagazine)

I telespettatori erano già pronti a sedersi sul divano e a seguire attentamente una nuova puntata di Pomeriggio Cinque condotta da Myrta ...Cosa è successo a Myrta Merlino e perché oggi non c'è a Pomeriggio 5: ecco chi è il nuovo conduttore che ha preso il suo posto ...Salta la conduzione di Myrta Merlino per la puntata di mercoledì, 7 febbraio, di Pomeriggio Cinque. A svelarlo è stata la stessa conduttrice con una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha fatto s ...