Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque Ecco chi la sostituirà

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)deve fermarsi: “Cari tutti sono crollata anch’io“. Ha esordito così, qualche minuto fa sui social, la conduttrice svelando che, a causa della febbre alta e del mal di gola, oggi non potrà essere a. La trasmissione di Canale 5, dunque, andrà in onda con un’altra conduzione. Chi ci sarà al suo posto? Possiamo anticiparvi che a condurreci sarà Giuseppe Brindisi. Giuseppe Brindisi L’attuale volto di Diario del Giorno è pronto a tornare su Canale 5 prendendo le redini last minute del contenitore, atteso oggi ad una complicata sfida con La Vita in Diretta dedicata a Sanremo. Una doppia missione impossibile, dunque.