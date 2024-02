Musetti-Machac oggi in tv | ATP Marsiglia 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Proseguirà attraverso il match contro il ceco Tomasla corsa di Lorenzo, testa di serie numero 6, nel torneo ATP 250 di, in Francia, che, mercoledì 7 febbraio, vedrà andare in scena i primi ottavi di finale. L’incontro sarà il primo a partire dalle ore 13.00 e si giocherà sul Court 1. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Lorenzoed il ceco Tomas: non ci sono precedenti tra i due. In palio un posto ai quarti contro il vincente di Hurkacz-Shevchenko. Non sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv, né verrà assicurata la diretta, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Lorenzo, numero 6 del seeding, ed il ceco ...