Muriel | niente Inter-Atalanta! Cessione all’estero in definizione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Per-Atalanta, recupero della ventunesima giornata in programma il 28 febbraio, la squadra di Simone Inzaghi non dovrà preoccuparsi di Luis. Il colombiano è infatti in partenza, destinazione estero.– Luisnon sarà una preoccupazione per Simone Inzaghi in-Atalanta, la famosa “sfida dell’asterisco” in programma il 28 febbraio. L’ex calciatore e attuale collaboratore di Gian Piero Gasperini, Cristian Raimondi, ha infatti confermato la partenza del colombiano attraverso il suo profilo Instagram. La destinazione è l’estero, più precisamente all’Orlando City in MLS, dove il mercato è ancora aperto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...