Multato di 900 euro perché ripara una buca sulla strada comunale | arriva la sentenza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Claudio Trenta, pensionato 72enne di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, era statodi 882dal comune per averto a proprie spesa unain prossimità di un attraversamento pedonale. L’anziano più volte aveva segnalato la, ma le sue segnalazioni erano rimaste inascoltate, e così decise dire quella voragine di 30 centimetri con del bitume. Il comune non la prese bene e decise di multare il pensionato. Nonostante le tante polemiche il sindaco di Barlassina Piermario Galli rispose che fu semplicemente applicata la legge e così la multa fu confermata. Dopo diversi mesi dall’episodio però la multa è stata annullata dal giudice di pace di Monza, che ha accolto il ricorso di Trenta. Entro 15 giorni saranno rese ...